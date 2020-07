In Sluis worden Belgen met mondkapjes volgens Vlaamse burgemeester weggekeken: ‘Coronalijers’

In Sluis zijn ze in het straatbeeld al meer gewend aan mondkapjes, mede dankzij de vele Belgen die er rondlopen. Toch worden Belgen volgens de Vlaamse burgemeester Jan Vermeulen ‘zodra zij een mondmasker dragen gezien als coronalijers’.

Volledig scherm © Arie Kievit ,,Je ziet hier volop mondkapjes’’, beschrijft medewerker van het VVV-kantoor in Sluis Angelique Bafting (44). Zij ziet grote verschillen tussen hoe de Belgen en de Nederlanders met mondkapjes omgaan. ,,Belgen zijn het al gewend om met mondkapjes te lopen. Die zie je hier veel meer dan als je verder landinwaarts gaat.’’ Volgens haar zijn het ‘vooral de Belgen die bij iedere winkel netjes een mondkapjes opdoen’.

,,Als zij buiten lopen hangt dat ding onder hun kin, dat ziet er een beetje gek uit.’’ Het valt haar op dat sommige mensen er een fashion item van proberen te maken. ,,Vanmorgen zag ik een vrouw met een mondkapje in hetzelfde stofje als haar jurk. Leuk matching. En gebloemd jurkje met een lekker gebloemd mondkapje erbij.’’

Maar volgens de Belgische burgemeester Jan Vermeulen van het Vlaamse Deinze is lang niet iedereen zo enthousiast over de Belgen met mondmaskers. ,,Een medewerker van onze stad is in een winkel in Sluis echt buitengekeken. Mensen met mondmaskers werden aangekeken alsof ze besmet waren met corona. Een uitstapje naar Cadzand of Sluis? Ik zou het voorlopig niet doen’’, adviseert de burgervader van het CD&V, vergelijkbaar met het christelijke CDA. ,,Wie een mondmasker draagt, wordt als coronalijder bekeken. Als dat de manier is waarop men er net buiten de grens mee omgaat, blijf er dan maar beter weg.’’

Lobby om te verplichten

Samen met de burgemeester van de Belgische stad Leuven is hij nu naar eigen zeggen ‘aan het lobbyen om de mondmasker te verplichten in de buitenruimte’. ,,Omdat we merken dat in landen waarin het verplicht is, zoals Tsjechië, Slovenië en Oostenrijk het dragen van mondmaskers vruchten afwerpt. Daar zie je veel minder besmettingen dan in België en Nederland.’’

In België zijn de coronaregels donderdag aangescherpt. Er komt géén algemene mondmaskerplicht, maar vanaf zaterdag zijn mondkapjes wel verplicht op drukke plaatsen, zoals drukke winkelstraten. ,,Als er veel volk samenkomt en u merkt dat de social distancing moeilijk kan worden gevolgd, draag dan een mondmasker”, zo vroeg premier Sophie Wilmès. Burgemeesters kunnen zelf beslissen wat een drukke plaats is.



Oprichter en eigenaar van Hollandia Kado Jan Mesuere (61) merkt dat ‘juist in Sluis heel duidelijk tot uiting komt dat alle landen er anders mee omgaan’. ,,Sluis is een grensstadje in de zomer komen er mensen uit alle landen. Daar merk je echt aan dat iedere land zijn eigen RIVM en eigen regels heeft.’’

Dat burgemeesters in Nederland en België totaal verschillend omgaan met mondmaskers, blijkt ook uit Verheulens beleid: ,,Wij waren de eerste stad die alle Belgische inwoners een mondmasker heeft bezorgd”, zegt de burgervader van het bijna 44.000 inwoners tellende Deinze. ,,Op 3 mei hebben we alles bezorgd. Besmettingen vielen daarna echt terug, vooral in zorgcentra. Hier heeft men er spijt van dat we niet al in april met mondmaskers zijn begonnen. Het zou jammer zijn als Nederland ook drie maanden te laat mondkapjes invoert. Als er één ding altijd te laat komt, is het spijt. Ik hoop dat ook Nederland de bocht neemt.’’

Ja of nee

Volledig scherm © Arie Kievit De burgemeester leerde van de coronacrisis dat ‘de Vlaamse bevolking twee woorden begrijpt: ‘ja’ en ‘nee’. ,,Dus toen de Belgische overheid ‘het sterk aanraadde om een mondkapje te dragen’, heb ik meteen gezegd: waarom verplicht je het dan niet? Voor jezelf is een mondkapje beter iets dan niets, maar je doet het vooral om anderen te beschermen. Dat moet je zeker doen nu het virus herneemt.’’

Voor winkelier Mesuere is het voor ondernemers ‘balanceren tussen economie en denken aan veiligheid’. ,,Het is een heel oud gezegde, maar het gaat hier zeker op, want 80 à 90 procent van de omzet hier komt van toeristen. ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!’ Waar je klanten vandaan komen, moet je het meeste rekening mee houden. Het zou fijn zijn als onze veiligheidsregio meer naar onze buurlanden zou kijken. Duizenden dingen stemmen we internationaal met elkaar af, maar over iets kleins en praktisch als een mondkapje kunnen landen geen aansluiting bij elkaar vinden. Daar snap ik eigenlijk helemaal niks van.’’

