In Sluis gaat het om saamhorigheid

Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. Een stadje apart in het landje apart. Enige stad in Nederland waar een belfort (een middeleeuwse wachttoren) het gemeentehuis siert. En de enige stad misschien wel waar de mores van het bourgondische leven er ooit voor zorgden dat de Spanjaarden buiten de poort bleven. In 1606, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, maakten de troepen van Filips II zich op om Sluis te veroveren. De aanval zou beginnen op het moment dat de klok het afgesproken tijdstip sloeg. Maar er kwam geen aanval, want de klok sloeg niet: klokkenluider Jantje van Sluis lag zijn roes nog uit te slapen na een van bier schuimend bezoek aan de plaatselijke kermis. Zo gaat althans de mare. En of die nu op waarheid berust of niet, Jantje van Sluis is nog steeds de held van de stad.

Sluis en zijn zeven eeuwen geschiedenis. Er veranderde veel en toch ook weer niet. Raoul du Fossé, eigenaar van de gelijknamige winkel voor meubels en woninginrichting in de Kapellestraat, laat het zien op een kaart. Een plattegrond van het stadscentrum zoals dat er medio 15e eeuw uitzag. Samengesteld door de Sluise onderwijzer, archivaris annex woordenboekenmaker Jan Hendrik van Dale. Nog zo’n held van de stad.

,,Wat zo mooi is, als je op deze kaart het centrum ziet, dan is het nu nog precies zoals toen”, wijst Du Fossé. ,,Ook de straatnamen zijn nog hetzelfde. De Brugstraat, de Kamperstraat… Sluis is door de eeuwen heen diezelfde indeling van de stad trouw gebleven.”

Quote Mijn vader zei altijd: ‘In Sluis zijn geen rangen en standen’ Raoul du Fossé

Dat had anders gekund. Tijdens de bevrijding in 1944 werd een groot deel van het stadshart kapotgeschoten. Met de wederopbouw had een stadsplan volgens de toen geldende norm voor wegen en bebouwing voor de hand gelegen. Maar daar werd niet voor gekozen. Sluis werd herbouwd zoals het was. En nog steeds is.

Getuigt dat van een conservatieve inborst? Misschien. In die zin zou je kunnen zeggen dat Sluis – naast een stadje apart – ook vooral een Zeeuwse stad is met een Zeeuwse volksaard. De statistieken bevestigen dat ‘Zeeuws zijn’. Het dialect wordt er veelvuldig gesproken en de zonen en dochters van Sluis zijn veelal nazaten van meerdere generaties Zeeuwen. Bijna de helft van de inwoners is nooit verhuisd, waarmee Sluis zich de meest 'honkvaste' kern van Zeeuws-Vlaanderen mag noemen.

Raoul du Fossé (56) is er een levend voorbeeld van. De familienaam verraadt een Franse oorsprong. Gevluchte Hugenoten, zeventiende eeuw. Maar de exacte bloedlijn laat zich lastig traceren. Weer die oorlog, dat kapotgeschoten stadshart en de archieven die daardoor verloren gingen. Zeker is dat de familie in 1896 al in Sluis gevestigd was.

De winkel van nu was tot het bombardement in 1944 een meubelfabriek. Du Fossé: ,,Die was van mijn opa en zijn broer. Hun vader is begonnen met de meubelen. Dus ik ben de vierde generatie. Na de oorlog hebben mijn opa en zijn broer het bedrijf gesplitst. Zijn broer is met de meubelfabriek naar Sint Anna ter Muiden gegaan. Tot 1980, toen is het gestopt. Op die plek zit nu de slachterij van Gijzels. Mijn opa is de winkel gaan doen en die is er nog steeds.”

Het is een familiebeeld dat past in Sluis. Een stad van ondernemers waar opvallend weinig winkelpanden leeg staan. Het zakendoen zit de Sluizenaars van oudsher in het bloed. De winkels zijn hier al decennialang zeven op zeven open. En zo trekt het stadje volgens Du Fossé jaarlijks meer bezoekers dan de Efteling.

,,Er is saamhorigheid in Sluis. De middenstandsvereniging telt 180 leden. Door de opkomst van de internetwinkels zijn we Sluis meer gaan zien als een groot openlucht winkelcentrum, waar mensen goed moeten kunnen parkeren, waar alles aan kant is en waar vriendelijkheid is. Dan komen de mensen wel. En zodra ze hier zijn, moet je ervoor zorgen dat ze bij jou komen en niet bij je buurman. Maar eerst moeten we er samen voor zorgen dat die mensen naar Sluis gaan. Dat doe je met z’n allen.”

Een cultuur van ons-kent-ons? Zeker. Vraag het Du Fossé en hij zal het beamen. Maar niet per se als iets negatiefs. ,,Er is in Sluis een bepaalde harmonie onder de mensen. Mijn vader zei altijd: ‘In Sluis zijn geen rangen en standen’. Iedereen zegt gedag tegen elkaar.” En dan komt dat woord weer: saamhorigheid.

Maar geldt dat ook als je niet in het stadje geboren en getogen bent? Raoul du Fossé kopt het antwoord lachend in. ,,Mijn opa is van Sluis en mijn oma kwam uit Oud-Vossemeer. Ze hebben altijd hier gewoond. Toen ze vijftig jaar getrouwd waren, kwam er een discussie over Sluis. Mijn oma mengde zich daar ook in en mijn opa zei: ‘Jij moet je mond houden, want jij bent geen Sluizenaar. Daar weet jij niks van’. Haha! Ze woonde hier al vijftig jaar. Maar dat was niet genoeg, ze werd nog altijd een beetje gezien als import.”