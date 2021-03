In Schelfatshoek staat er altijd iemand voor je klaar

Scheldevaartshoek trekt bouwlustigen. Meteen na het plaatsnaambord op de Schenkeldijk is het al raak, een traditionele woning, bakstenen en dakpannen ogen zo van de fabriek. Kom je de buurtschap binnen over de Oude Graauwsedijk, dan staat er dicht langs de weg een spiksplinternieuwe bungalow met een deurbel die klinkt als een gong. Belgische bewoners, zeggen de buren later, ze wonen er permanent maar zijn er even niet. In het centrum van het gehucht, op de T-splising van de Oude Graauwsedijk, de Schenkeldijk en Langendamsedijk is de specie nog maar net opgedroogd. Op een perceel waar tot voor enkele jaren twee grote loodsen en een schuur stonden, zijn twee nieuwe woningen gebouwd. Het huis helemaal in het hoekje verkeert in de afbouwfase, de voegen worden bijgewerkt. Dat daarnaast, Oude Graauwsedijk 2B, is helemaal gereed. Op de deur is een briefje geplakt: gelieve te kloppen, we hebben nog geen bel. Het huis is strak, wit, modern.