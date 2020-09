In Renesse gaan wildplassers meteen op de bon: ‘Het stinkt aan alle kanten’

De gemeente staat in Zeeland dan ook stijf bovenaan als het gaat om het aantal boetes dat vorig jaar is uitgedeeld aan wildplassers. Van de 567 bekeuringen die in de provincie werden uitgedeeld, gingen er 137 naar mensen die op Schouwen-Duiveland illegaal tegen gevels of in bosjes stonden te wateren. Dat waren er 35 meer dan het jaar daarvoor. Vooral in Renesse is het vaak raak, bevestigt Van Dijk. ,,Maar ook tijdens de Havendagen in Zierikzee en de Visserijdagen in Bruinisse. Dan is het daar druk en lopen er ‘s nachts mensen rond die wat op hebben en de wc niet weten te vinden.”