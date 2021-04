In paar dagen 18.000 nieuwe prikafspraken bij GGD Zeeland

Na jaren wachten kan de Oostkapel­se tennisvere­ni­ging beginnen met de aanleg van twee padelbanen

11 april OOSTKAPELLE - Over drie tot vier maanden krijgt de Oostkapelse tennisvereniging De Sprink een echte opleving. Daarvan zijn de bestuursleden Sjaak Wattel en Johan Groenenberg overtuigd. Want de club neemt dan twee padelbanen in gebruik, de eerste op Walcheren. ,,Het is de snelstgroeiende racketsport, daar gaan we veel nieuwe leden mee trekken.”