In Oostdijk zijn huishoudens veruit het grootst

Dat blijkt uit geactualiseerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat heeft de grootte van huishoudens per postcodegebied in kaart gebracht. Binnen Zeeland heeft het centrum van Terneuzen de kleinste huishoudens: gemiddeld 1,53 mensen per woning. Daar bestaat bijna twee op de drie huishoudens uit één persoon en heeft slechts 15 procent kinderen. Ook onder meer Brouwershaven, Geersdijk en Renesse hebben relatief kleine huishoudens.

In Oostdijk is het aandeel huishoudens met kinderen met afstand het grootst: 61 procent. Elders in het Zeeland is dat overal minder dan 50 procent. Toch lijkt Oostdijk niet de kroostrijkste gezinnen te hebben, want in Meliskerke zijn huishoudens met kinderen gemiddeld het grootst: 4,54 personen, gevolgd door Waarde (4,45) en Oostdijk (4,38). Dat kan zowel om eenouder- als om tweeoudergezinnen gaan.