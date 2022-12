In Nederland oefenen op de rollerbaan en dan fit de Oostenrijkse sneeuw in

In de zomer loop je hier vooral mensen met surfplanken en supboards tegen het lijf, maar in deze tijd is het Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam helemaal omgetoverd in Oostenrijkse sferen voor het concept SNOW. Niet alleen kun je er lessen boeken op de rollerbaan, je kunt er ook een potje eisstockschiessen (een soort curling), winkelen in de wintersportshop en zelfs de kaart is aangepast met Oostenrijkse gerechten.