In Malland loopt het ritme niet van negen tot vijf

Zoek het middelpunt van het eiland Tholen. Dan kom je in Malland uit, iets noordelijk van Scherpenisse in de Poortvliet- en Mallandpolder. We komen aangereden over de Mallandse Dijk. Waar het gehucht begint, moeten we schatten. Er is geen wit of blauw plaatsnaambord. Tegen de tijd dat de eerste huizen van het gehucht zich aandienen, rijden we op de Nieuwe Weg. Malland ligt dus niet aan de Mallandse Dijk, zoals je zou verwachten.

Of het niet tijd wordt dat gemeente of waterschap het gehucht van een paar plaatsnaamborden voorziet? Rianne en Pieter Abrahamse moeten glimlachen. Pieter: ,,Ik heb liever dat er eerst wat aan de weg wordt gedaan. Als het regent, loopt het water slecht naar de sloot. Doordat er een kabel is ingegraven, is de berm te hoog komen te liggen. Er zijn ook nog wat bosjes ingeplant waarbij niet genoeg op de afwatering is gelet. Als het najaar nat is, heb je er last van.” Rianne: ,,Er zitten hier actieve akkerbouwbedrijven. Dan heb je de nodige transportbewegingen met landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Straks als de aardappelen en de bieten worden gerooid... we proberen de weg schoon te houden. Maar door de slechte afwatering moeten we voor lief nemen dat onze auto’s de hele winter onder de modder zitten.”