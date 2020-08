In Krommenhoeke woont allemaal import. ‘Maar hier zal niemand een week dood in huis liggen’

Niet te politiek, zegt Suzanne (1977) tegen haar man als die over de voordelen van het grote aantal toeristen op Walcheren begint. Sander (1976) zit voor de fractie SGP/Christenunie in de gemeenteraad van Veere en is gemeenteambtenaar in Vlissingen. Suzanne aarzelt of ze het zal zeggen: ,,Corona was heerlijk voor de rust. Ik had het gevoel dat we Walcheren weer voor onszelf hadden. Geen toeristen, je kon gewoon aan het strand parkeren.” Sander ziet ook voordelen, zoals de grote supermarkten aan de kust. Maar geeft toe: ,,We zijn de drukte ontgroeid. De toeristische markt van Veere, zo massaal, daar word ik gek van.” Suzanne: ,,Ik snap niet dat mensen dat opzoeken."