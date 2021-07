In Kamperland is het gezellig met de toeristen. Maar hoe lang nog? ‘Meer parken moeten er niet bij komen’

Juf Tineke heeft zeker een derde van de Bruënaren leren lezen

22 juli BRUINISSE - Vraag een jonge Bruënaar van wie hij heeft leren lezen en dikke kans dat hij juf Tineke noemt. Ze heeft zeker een derde van de inwoners leren lezen sinds ze bij basisschool Op Dreef ging lesgeven. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Tineke Verspoor (61) staat het dubbele daarvan voor de klas. Donderdag is ze in het zonnetje gezet, samen met vertrekkende juffen Janny Venderbosch en Ina de Waal, die na 18 en 26 jaar de Bruse school verlaten. Juf Tineke gaat nog even door. Ze hoopt 46 jaar in het onderwijs vol te maken.