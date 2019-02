In je voet worden alle organen weerspiegeld

,,Ik heb samen met mijn gezin in China gewoond en studeerde daar Chinees aan de universiteit voor medicijnen”, vertelt Ilse. ,,Ik had een enorme belangstelling voor natuurlijke genezing. Als we in China waren gebleven, was ik Chinese medicijnen gaan studeren.” Dat kwam er echter niet van. Ilse en haar gezin moesten terug naar Nederland vanwege de crisis. ,,Ik heb mijn studie Chinees voortgezet in Gent, maar wilde iets met alternatieve geneeswijze doen. Ik vond het fijn om mensen te helpen en besloot de switch te maken naar een opleiding voetverzorging.”