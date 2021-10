In je T-shirt bij de kerstshow van Intratuin: ‘Beetje tegenstrijdig, maar tóch leuk’

,,Het treintje is er weer!” Devyna Jobse (6) uit Vlissingen wil meteen machinist zijn en is niet van plan om er weer uit te komen. ,,Mag ik nog een rondje in dit wagonnetje?”, vraagt ze haar moeder Carin na een paar rondjes. ,,Dit was niet de bedoeling. We gingen alleen even een cadeaubon kopen”, zegt ze lachend. Nee, voor kerstshoppen is het echt nog te vroeg, vindt ze. ,,Dat doe ik pas eind november. Dan doen we altijd een rondje door de winkel, met oma. We zijn net klaar met een hele lange verbouwing, dus ik ga wel wat leuke spullen kopen. Het is tijd voor een nieuw kleurtje.”