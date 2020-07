In hospice Het Clarahofje is iedereen álles en tegelijk ook niets

Op een tafel in de hal van Het Clarahofje brandt een lampje. Het geeft aan dat er onlangs een bewoner van het Goese hospice is overleden en dat de uitvaart nog niet is geweest. ,,Het is één van de rituelen hier. Dan denken we toch nog aan diegene”, vertelt Margreet. De Goese is één van de zestig vrijwilligers die de twaalf verpleegkundigen ondersteunen. ,,En zo hebben we er meer. We zetten bijvoorbeeld een windlicht bij de voordeur als er iemand gestorven is en juist nog bij ons in huis is. Iedere medewerker die hier binnenstapt, wordt dan niet verrast tijdens zijn of haar dienst.”