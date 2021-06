In het fonds Samen in Zee zit 4,5 ton om de Zeeuwse cultuursector te versterken

Heel blij

,,Ik ben hier heel blij mee”, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur). ,,In Zeeland is cultuur al snel bovenlokaal. De vraag is dan of gemeenten hun taak zien. Dit gezamenlijke fonds is een erkenning dat we met zijn allen de culturele infrastructuur in stand moeten houden. De ene gemeente doet een vast bedrag, de andere een paar euro per inwoner, dat verschilt. In een enkele gemeente moet het besluit officieel nog genomen worden, maar ook daar zie het er goed uit. Dus vandaar de naam, Samen in Zee.”