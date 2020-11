In Hasjesstraat kan de muziek lekker hard, ook om drie uur ‘s nachts

Hasjesstraat. Kennelijk is het een naam die kroeg- en coffeeshopklanten aanspreekt. Naar hen wordt in elk geval gekeken als het gaat over het ‘jatten’ van de straatnaamborden. Met die van het West-Zeeuws-Vlaamse Boerenhol samen vallen die van Hasjesstraat in de categorie ‘meest gestolen’. In Checkpoint in Terneuzen, ooit de grootste coffeeshop van Nederland, hingen er twee. Dat zegt Frans de Putter (1956). Hij woont op Hasjesstraat nummer 6. Na 46 jaar als automonteur in Terneuzen gewerkt te hebben, is hij sinds 1 november met pensioen. De garage waar hij werkte had de busjes van gemeentewerken in onderhoud. Zodoende hoorde hij de verhalen over de gestolen straatnaambordjes. Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen. Op de kruising met de Noorddijk is het bord hoog op de gevel van een schuur bevestigd. Aan de zuidkant, bij de N61, is het plaatsnaambord vastgelijmd. Frans: ,,Wil je dat meenemen, dan moet je op zijn minst de paal afzagen.”