In Hansweert schudde de politieke aarde vier jaar geleden: hoe wordt er nu gestemd?

Ze bestaan nog. Mensen als Jack Eversdijk, die helemaal niet zoveel last van de coronacrisis hebben. Ondanks de beperkingen en verboden, is de twintiger tevreden met zijn leven. Last van de maatregelen heeft hij niet of nauwelijks. En afgelopen jaar ook niet gehad. ,,Tuurlijk kijk ik weer uit naar het moment samen met vrienden op het terras. Maar wie niet? Of op vakantie, samen met mijn vriendin.”

Ondertussen rookt hij zijn sigaretje op, voor de deur van voormalig café ‘t Anker in Hansweert. ,,Mensen hier in het dorp zijn nuchter. Maken er niet zo’n probleem van als in de stad. Sowieso merk je hier in Hansweert weinig van corona. Behalve als je de supermarkt binnenloopt.” Of hij gaat volgende week gaat stemmen? Dat zeker. Maar wat, daar is de 21-jarige Eversdijk nog niet uit.