In Goes werkt het al lang: warmte uit water in plaats van gas. Wie volgt?

Het was de vierde keer dat het NAT specialisten, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden uit heel het land had uitgenodigd. Een van de redenen om voor Goes te kiezen, is dat Zeeland voorop loopt. Elke regio moet een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Zeeland is de eerste regio die de strategie zo goed als af heeft. Daarnaast heeft de gemeente Goes ervaring met aquathermie.

In de Goese wijk Ouverture werkt het al

Het grootste project is te vinden in de wijk Ouverture, waar al een jaar of vijftien 423 woningen, 2 gebouwen met in totaal 79 appartementen en een school aangesloten zijn op een warmtenet dat gebruikmaakt van aquathermie. Bij deze installatie, tegenwoordig eigendom van DNWG, kregen de deelnemers aan de community of practice uitleg over de werking. Via een leidingennet wordt het water van rond de 11 tot 15 graden naar de woningen gebracht. Met een elektrische warmtepomp wordt de watertemperatuur verhoogd tot een graad of 30 voor de verwarming, of hoger voor tapwater.