In Goes staat de hoogste watertoren van Zeeland: ‘Bij windkracht 10 voel je ‘m trillen’

HoogtepuntGOES - De hoogste watertoren van Zeeland, dat is de watertoren in Goes (63 meter). Makelaar Ad Steendijk (62) heeft er bijna zijn hele werkzame leven als makelaar gewerkt. Hij huurde als eerste ondernemer een kantoor in de herontwikkelde watertoren. Hij zag er sinds 1999 gebruikers komen en gaan. Nu komt de tijd dat de makelaar zelf vertrekt naar een andere kantoorruimte. Hij wordt een beetje weemoedig als hij aan verhuizen denkt.

De watertoren is als markant monument niet te missen in Goes. Het was ooit de eerste watertoren in Nederland met een stalen open skelet. Dat skelet is blauw geschilderd. Het deel waar het water in werd opgeslagen, heeft een betonnen buitenwand en een stalen binnenkant, en een inhoud van 1,25 miljoen liter.

,,Voor mij was de leukste tijd toen we hier met meerdere ondernemers zaten”, vertelt Ad. Daar waren ook een projectontwikkelaar bij, en een architect. Ad werkt op de begane grond en om bij de lift naar ruimtes boven te komen, loop je door zijn makelaarskantoor. ,,We spraken elkaar regelmatig en soms had je een klus voor elkaar. De samenwerking liep heel natuurlijk.”

Werken in Goes, vlakbij huis, vindt Ad ook plezierig. ,,Ik ben geboren in Stavenisse, maar ik woon al sinds mijn zesde in Goes, dus ik ben Goesenaar”, vertelt hij. In 1993 werd de HTS-er makelaar en zes jaar later begon hij voor zichzelf. ,,Toen kreeg ik de kans om in de Watertoren een kantoor te huren. Dat deed ik en ik heb er zelden spijt van gehad.”

Door de slurf

Quote De grote renovatie van de watertoren zes jaar geleden was vreselijk. Ad Steendijk Toch zou Ad één periode niet graag herbeleven. ,,De grote renovatie van de watertoren zes jaar geleden was vreselijk. De hele toren stond een half jaar in de steigers en het lawaai ging maar door.” Maar het was hoog tijd voor groot onderhoud. De metalen onderbouw van de toren uit 1912 moest worden aangepakt, net als de een enorme stalen kuip waar ooit het water in zat.



,,Ik moest tijdens het onderhoud vanaf het parkeerplaatsje door een soort slurf naar binnen en alle buitenramen waren afgedekt. De hele dag hoorde je slijpen, schuren en zandstralen van metaal.” Zes maanden werkte Ad bij kunstlicht en in het lawaai.

Tussen 1999 en 2020 waren de verschillende verdiepingen in de toren vooral in gebruik als kantoorruimtes. De projectontwikkelaar voor de herontwikkeling was Van Garderen & Dekker. De afgelopen twee jaar zijn er door de nieuwe eigenaar Breadstone drie appartementen bovenin de toren ontwikkeld.

Ad huurt het receptiegedeelte met kantoren op de begane grond, waar ook de lift is. ,,Eerst werkte ik hier samen met mijn vrouw, later met een assistente en tegenwoordig met een tweede makelaar en een assistente.”

Meer ruimte en privacy

Maar de laatste tijd vond Ad zijn kantoorruimte wat krap worden. ,,Op dagen dat mijn collega-makelaar en ik allebei klanten ontvangen, wil je toch wat meer ruimte hebben.” Verder is iets meer privacy fijn. ,,We kunnen onze spreekkamers aan weerszijden van de entree naar de lift wel afsluiten, maar bewoners lopen toch als het ware door je kantoor.” Zij gaan met de lift naar de drie appartementen bovenin de watertoren, of naar een kantoor.

Volledig scherm De Watertoren in Goes is met zijn 63 meter de hoogste van Zeeland, en rijst ver boven zijn omgeving uit. © Johan van der Heijden Die lift biedt een mooi uitzicht, eerst kijk je uit over de Goes en naarmate je hoger komt ook naar de verdere omgeving. Het panoramapunt in de torenkamer op de 7e verdieping van de watertoren vindt Ad een heerlijke plek. ,,Het uitzicht is formidabel, ik kan me helemaal voorstellen dat je hier een wijnbar of een relaxruimte maakt.” Bij elk raampje staat een tekening van de horizon en een aanduiding naar welke stad, dorp of streek je kijkt. ,,Ik was hier met mijn vrouw ooit met Oud en Nieuw, je weet niet wat je ziet tijdens het vuurwerk, geweldig!”

,,Bij windkracht 10 voel je de watertoren een beetje torderen en trillen”, zegt Ad in de torenkamer. Hij legt uit dat de toren met de stalen onderbouw natuurlijk moet kunnen meebewegen bij zware wind, de toren ‘tordeert’ dan ook een beetje.

Kopers van het penthouse moeten nog gevonden worden. Zij krijgen 230 vierkante meter woonoppervlak op de 5e, 6e en 7e verdieping voor €695.000 en een tuintje onderaan de watertoren. Ad is betrokken bij de verkoop van dit laatste vrije appartement in de watertoren. ,,De groep mensen die zo’n object kan en wil kopen is niet heel breed. Maar er zijn zeker liefhebbers voor zoiets bijzonders, juist ook vanuit de Randstad.”

Klinknagels

In de ronde appartementen zie je goed dat de wanden van de watertoren een stalen kuip zijn. Ooit kon er ruim een miljoen liter water in de watertoren. Bij de herontwikkeling zijn er vloeren in geplaatst. In de appartementen zijn de stalen wanden donker geverfd en je ziet de ronde klinknagels nog duidelijk zitten. Bij de trap die langs de appartementen leidt, is het staal roestbruin gekleurd. Het geeft nog een extra industrieel aanzicht. De buitenwand van de watertoren is van beton.

Volledig scherm Ad Steendijk laat een stuk van de geklonken stalen wand van het voormalige waterreservoir zien. © Johan van der Heijden

Ad kent de voordelen van de watertoren, waaronder het geweldige uitzicht vanuit de appartementen. ,,Je kijkt echt 360 graden rond.” Hij kent ook nadelen. ,,Die keer dat de lift eruit lag en dat we boven een vergadering hadden, dat was pittig”, vertelt Ad Steendijk als hij de trap buitenom laat zien. ,,Twee tassen over de metalen trap 45 meter naar boven sjouwen, dat is niet niks.”

Je moet het wel bijhouden

Een wit blok op de 6e verdieping blijkt de ombouw van de motoren van de lift te zijn. ,,Ja, die hoor je wel brommen als je hier straks in de kamer zit en de lift komt naar boven.” Verder wijst hij erop dat schilderwerk altijd zal doorgaan, ook al staat de toren en nu netjes bij. ,,Gelukkig is er subsidie, de watertoren is een monument, maar je moet dit hele bouwwerk wel blijven bijhouden, natuurlijk.”

Wonen in de watertoren is niet voor iedereen haalbaar, of zelfs aantrekkelijk. Maar de ligging dichtbij Ooster- en Westerschelde, het uitzicht over Zuid-Beveland en de luxe van de appartementen zal echte liefhebbers vast over de streep trekken, verwacht Ad. Hij is zelf ook gehecht aan de plek.

Ad wil een nieuwe stap maken. Hij vindt het als makelaar tijd te investeren in een eigen kantoorpand. ,,Huurinkomsten vormen straks een deel van mijn pensioen”, zegt de 62-jarige makelaar, die bijna 30 jaar in het vak zit. En dan, weemoedig: ,,Als ik hier straks wegga, naar een nieuw kantoor op Kavel Pik in Goes, ga ik de Watertoren wel missen”, zegt Ad. ,,Ik werk hier zes dagen per week, ik bouwde hier mijn bedrijf op... het is een soort tweede huis.”