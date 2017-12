In Goes het snelst aan de beurt voor rijexamen

Video Sinke moet vanwege kerkrel ontslagen medewerker vergoeding betalen

14 december MIDDELBURG - Sinke Transport in Kruiningen moet een ex-medewerker een vergoeding in totaal 25.699,95 betalen. De man was wegens een conflict over over rel binnen de Gereformeerde Gemeente op staande voet ontslagen. Daarbij was, zo stelt de rechter, zelfs sprake van mishandeling.