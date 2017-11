In februari weer ijsbaan op Havenplein Zierikzee

Vestiging HAS in Bergen op Zoom bedreigend voor HZ

16:42 MIDDELBURG - Een vestiging van de Has Hogeschool in Bergen op Zoom is bedreigend voor het leerlingenaantal van de HZ University of Applied Science in Vlissingen. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van Statenlid Jeffrey Oudeman (CDA).