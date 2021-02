In een seconde gaat de koereiger zijn vrijheid weer tegemoet: ‘Goed gedaan jongen’

column marleen blommaert Internet­vrije week is een geschenk uit de hemel

22 februari Net als de herders in de Andes en Mongolië, kortom bewoners van de ruigste streken ter wereld, hebben ook wij in de polders in onze provincie nog niet overal geweldig internet. Glasvezel waarlangs de kilobytes ongehinderd zoeven zodat u dat mailtje kan lezen of dat YouTube-filmpje kan bekijken, is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig kwam ons Delta met een oplossing, onder de enigszins cryptische naam ‘vast-draadloos. '