In een roze bh met een hogedrukspuit

Zeeland Geboekt Met Anna Enquist en over Remco Campert

14:15 Anna Enquist en Mirjam van Hengel geven woensdag 10 oktober een literaire lezing in Porgy en Bess Terneuzen. In het eerste gedeelte gaat Mirjam van Hengel in gesprek met Anna Enquist over haar nieuwe roman ‘Want de avond’. Na de pauze geeft Van Hengel een lezing over haar biografie over het leven van Remco Campert.