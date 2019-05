In een grensloos Europa zou Terneuzen floreren

Oorlogsmis­da­di­gers aan de grens ontdekken is lastig, Syriërs hadden bijna vrij spel

16:08 VLISSINGEN - De Kapelse terreurverdachte was een van de 8.790 Syrische vluchtelingen die in 2014 aankwamen in Nederland. Dat in Syrië mensen gevaar liepen was klip en klaar. Waar asielzoekers uit andere landen dit voor henzelf aannemelijk moeten maken, was de Syrische nationaliteit alleen voldoende om voor een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen.