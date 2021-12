‘In een dorp heb je alles bij de hand, tot je naar de middelbare school gaat’

,,Ik kom uit een redelijk groot gezin, met twee broers en een zus. Het was heel leuk om in een dorp op te groeien. Alles is lekker dichtbij, je kon op de fiets naar de voetbal. We speelden heel veel buiten en deden dingen als blikkepuzze, een soort verstoppertje. En we kwamen natuurlijk vaak op het strand. Toen ik wat ouder werd gingen we stappen in disco Jojo en de Hooizolder, daar liepen we wekelijks de deur plat. Een super leuke tijd.”