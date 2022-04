In Doel werd Cecile alles ontnomen, wederopbouw van het spookdorp wringt met haar verdriet

In het spookdorp op een paar kilometer afstand van het Zeeuws-Vlaamse grensdorp Nieuw-Namen speelt de wind met wat ooit een felrood zonnescherm was. Door de zon die op de gekleurde krotten schijnt, de bloeiende struiken die groeien in en om de panden en de tientallen bezoekers die lachend poseren in de lege straten, zou je haast vergeten wat zich hier aan leed heeft afgespeeld. Want ook al hoeft het dorp na een jarenlange juridische strijd toch niet te wijken voor uitbreiding van de Antwerpse haven en wil de Belgische overheid miljoenen pompen in wederopbouw, er heerst alles behalve een jubelstemming.

Verloedering en vandalisme hebben in de loop der jaren bijna het hele dorp aangetast, maar de kerk is gespaard gebleven. En dat heeft alles te maken met de tomeloze inzet van Cecile (82). Zij zorgt al zeker 55 jaar voor de kerk van Doel. En ook al zijn er alleen nog diensten op feestdagen en tijdens speciale gelegenheden, Cecile is er alles aan gelegen om de kerk ‘proper’ te houden. Daarom is ze er regelmatig om te stofzuigen, af te stoffen of de hele kerkvloer te dweilen met een mop en een trekker. En ook toen vandalen stenen door de ruiten gooiden en graven vernielden, liet ze zich niet uit het veld slaan. ,,Ze hebben ons hier alles afgenomen, maar de kerk is mijn vlucht. Het is het enige wat mij nog aan Doel bindt. Ik heb beloofd er voor te zorgen en dat zal ik blijven doen zolang ik leef.”