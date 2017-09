In dit huis wil iedereen wonen

In Zeeland zijn in augustus 8,8 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat de gestage groei iets is afgevlakt. En dat is niet zo vreemd: iedereen aast op dezelfde woningen.

Jan, Jans en de kinderen grazen de Zeeuwse woningmarkt af. Het eerste (of volgende) kind is op komst en het jonge gezin wil het flatje of eerste koophuis verruilen voor een ruimere eengezinswoning van zo'n 2,5 tot 3,5 ton.

Ongeveer een ton meer dan het koophuis waarin ze startten op de woningmarkt, schat makelaar Bert Dingemanse. De tweeverdieners hebben het razend druk met carrière en kinders en willen of kunnen niet klussen. Meefinancieren van extra budget is met de strengere financieringseisen ook nagenoeg onmogelijk. Bert Dingemanse van Dingemanse Makelaars: ,,Ze lenen al tot het maximum."

Favoriet

Volledig scherm Hoendervogellaan © timmermanmakelaardij.nl Favoriet is het type woning dat aan de Hoendervogellaan in Heinkenszand recent van eigenaar verwisselde voor iets boven de twee ton. Dat is het prototype 'huis waar iedereen wil wonen' anno 2017, geeft Mirjam Timmerman van Timmerman Makelaardij in Goes aan.



Halfvrijstaand, (bouwjaar 1990), gelegen aan de rand van het dorp in de nabijheid van scholen en winkels. Vier slaapkamers, geen achterstallig onderhoud, tuin op het westen. En kers op de taart: de garage, waar in plaats van een auto rustig spullen gestald kunnen worden, want gratis parkeergelegenheid genoeg.

In de rij staan

De Zeeuwse woningmarkt mag dan niet drooggekookt zijn, zoals in de Randstad, voor een bepaald type woningen staan de kopers ook hier in de rij.

Een rondje langs Zeeuwse makelaars maakt duidelijk dat de vooral de tussenwoning en halfvrijstaande woning met 3 tot 5 slaapkamers in trek is. Prijs: tussen de 2,5 en 3,5 ton. ,,En ze moeten helemaal af zijn", verklaart Timmerman. Nieuwbouwhuizen gaan als warme broodjes over de toonbank, maar eigenlijk is alles vanaf 2000 in trek.

Favoriet is het stedelijk gebied vanwege de nabijheid van scholen en winkels voor de primaire levensbehoeften, geeft Dingemanse aan. Ook al valt de parkeerdruk buiten de stedelijke centra mee, een garage wordt zeer op prijs gesteld. Niet voor de auto - die wordt voor de deur gezet - maar om in te klussen, voor de fietsen of opslag van spullen.

Pico bello in orde

Vaak is het eerste (of volgende) kind aanleiding om door te stromen. Dat verklaart ook de aandacht voor de leefomgeving: die moet veilig zijn (speelgelegenheid), met scholen op fietsafstand en winkels voor de primaire levensbehoeften.

Regionaal zijn er wel verschillen. Zo liggen in monumentensteden als Middelburg ook oude, karakteristieke en goed onderhouden panden goed in de markt. In Zierikzee zijn binnenstadswoningen met drie slaapkamers zeer gewild, laat makelaar Erik de Bruine van Sinke Komejan Zierikzee weten.