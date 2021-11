In deze oase van rust bij Turkeye werd ooit stevig gevochten

Omstreeks 1700 kwam het vestingbouwkundig genie Menno van Coehoorn de linie nog eens duchtig moderniseren. Het mocht allemaal niet baten. De Passageule had sterk te lijden van verzanding, je kon er zo doorwaden. Franse troepen wisten deze linie in de 18de eeuw dan ook driemaal te doorbreken. In 1708 gebeurde dat bij Turkeye tijdens de Spaanse Successieoorlog, in 1747 bij de schans Schaapsstelle (Oostenrijkse Successieoorlog). In de zomer van 1794 kwam de Frans-Vlaamse brigadegeneraal Vandamme de zegeningen van de Franse revolutie brengen. Zijn troepen openden een hevig vuurgevecht bij Turkeye, maar braken een eind verderop pas door bij de batterij ’t Vrije, waar op dat moment geen kanonnen aanwezig waren. Deze versterking was in 1702 door Van Coehoorn aangelegd, samen met de schansen Middelburg en Constantinopel.