In deze burgemeesterswoning woonde ooit de ‘pornokoning’ van Sluis: ‘In dat grote ronde bed zijn vast veel films gemaakt’

,,Haha, de term uiteenlopend is hier wel op zijn plaats inderdaad. Het huis is vooral bekend als zijnde de voormalige burgemeesterswoning. Oorspronkelijk was het huis bestemd voor de gemeentesecretaris. Toen diens zoon om het leven kwam bij een ongeluk, heeft de secretaris van het huis afgezien. Vervolgens is toenmalig burgemeester Aernoudts er komen wonen. Dat is al een tijdje geleden hoor, want het huis is in 1902 gebouwd. Een andere markante bewoner is er in de jaren 70 ingetrokken. Paul Metz stond in Sluis en omstreken bekend als de ‘pornokoning’, omdat hij onder andere eigenaar was van diverse seksshops. Een bijzondere man die behoorlijk opviel in Sluis, al was het maar omdat hij in een Rolls Royce rondreed.’’