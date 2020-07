‘In de sloppenwijk had ik de mooiste tijd’: Pater Thaddy is na reis van dertig jaar terug in Zeeland

Pater Thaddy, zoals hij doorgaans wordt genoemd, woont sinds kort in de zeer bescheiden pastorie bij de toeristenkerk in Burg-Haamstede. Een kleine woon- annex slaapkamer en een bescheiden keukentje, veel meer is er niet. Maar voor iemand die in India gewoond heeft op plekken die überhaupt geen luxe kenden, is dat al heel wat. In Varanasi zat hij in een klein huisje tussen de kastelozen. ,,Het was een plek waar je eigenlijk niet wil wonen, hoor. Met veel viezigheid en stank. Je liep er eigenlijk gewoon een groot risico met je gezondheid. Maar mijn collega, die er al langer zat, wilde er juist daarom wonen. ‘Daar kun je echt iets betekenen’, zei hij. Toen dacht ik: dat wil ik ook!’’