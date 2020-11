In De Biezen is de ruimte een groot goed

Kijk, dat werd nu eens tijd. Stephan Cuelenaere straalt dat gevoel overduidelijk uit. Hij zegt het ook. In al die vierenvijftig jaar dat hij in De Biezen woont, is er nog nooit een stukje over hem geschreven. Ook niet over zijn bedrijf in veevoeders. Dus gaat hij er eens goed voor zitten. Want inderdaad, hij heeft wel wat met zijn buurtschap.

Het was even zoeken voor we hem vonden. Buurtschap De Biezen heeft geen plaatsnaamborden. Op de kruising van de Brieversweg met de Biezenstraat richting Eede kunnen we twee kanten op. Het gehucht ligt langgerekt langs de Biezenstraat. Ooit waren het zeker twintig boerderijtjes. Daarvan is er niet één meer over. ,,Het zijn allemaal burgers, veel inwijkelingen ook”, zegt Stephan Cuelenaere (1966). Om hem in overall op zijn bedrijf te treffen zijn we linksaf geslagen, het doodlopende deel van de Biezenstraat in. Hij nodigt ons uit in zijn kantoor.