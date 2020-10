In coronaperiode meer meldingen over verwarde personen

Zeeland volgt de landelijke trend. In de eerste zes maanden van dit jaar registreerde de politie 1450 meldingen. In het eerste halfjaar van 2019 waren dat er bijna 200 minder: 1255. Onder meer in de gemeenten Borsele (van 22 naar 69), Reimerswaal (van 20 naar 73) en Tholen (van 10 naar 35) was de toename aanzienlijk. In Vlissingen en in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten was er juist sprake van een lichte daling.