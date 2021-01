In coronajaar 110 Zeeuwen meer overleden dan verwacht

Landelijk lag het aantal sterfgevallen ruim 15.000 hoger dan waar rekening mee werd gehouden: 168.566 tegenover 153.402. Dat komt neer op een oversterfte van bijna 10 procent. Vooral de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland zaten ruim boven dat gemiddelde.

Zeeland komt volgens het CBS uit op een oversterfte van 2,7 procent. Alleen in Friesland (1,1 procent) en Groningen (0,4 procent) was dat nog lager. In totaal overleden afgelopen jaar 4134 Zeeuwen. Dat is wel een record. Slechts één keer eerder kwam het aantal boven de 4000 uit: in 2018, toen 4043 mensen overleden. Vorig jaar ging het om 3934 gevallen.

Tholen het hardst getroffen

De berekende oversterfte in Zeeland komt in de buurt van het officiële aantal coronaslachtoffers in de provincie (143). Het virus trof de gemeente Tholen het hardst. Ook dat is in de cijfers terug te zien. Er overleden 265 mensen, terwijl dat er in de vijf voorgaande jaren gemiddeld 212 waren. Dat komt neer op een oversterfte van bijna 25 procent.

Ook de gemeente Hulst valt op met 320 sterfgevallen, 11 procent meer dan in de afgelopen periode. Verder overleden relatief veel mensen uit de gemeenten Goes (441) en Sluis (316).

Niet overal is het effect van het coronavirus zichtbaar. In de gemeente Middelburg waren bijvoorbeeld 438 sterfgevallen, het laagste aantal sinds 2015. Ook in de gemeente Veere gingen minder mensen (212) heen dan de laatste jaren gebruikelijk is.