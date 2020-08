In Bianca’s taxi voelt iedereen zich thuis: ‘Ze willen gewoon hun verhaal kwijt’

Het is zomer in Zeeland. Behalve de zon weten ook de mensen hun favoriete plekjes in de provincie te vinden. Goes bijvoorbeeld. Aan de centrumkant van het treinstation van de Ganzestad is het aan het begin van deze zaterdagavond vrij bedrijvig. De mensen lopen af en aan. Het is zo rond 18.15 uur, etenstijd dus. Niet gek dat zij koers zetten richting de binnenstad. De terrassen werken met aangename temperaturen zoals die van deze dag als een magneet op een knorrende maag.