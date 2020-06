In beeld: de Zeeuwse lucht vol magische nachtwolken

Politie grijpt in bij zonnewende op strandje Goese Sas: ‘Waar gaat dit over, het is in de buiten­lucht’

13:25 GOES - ‘Ik ben m'n kerk uitgestuurd. Mag het leven en de langste dag van het jaar niet vieren’. Dat laat Sandra van Damme uit Goes op Facebook weten. De politie maakte zaterdagavond een eind aan de traditionele zonnewending op het strandje bij Goese Sas. Want niet coronaproof. ,,Waar gaat dit over, het is in de buitenlucht?”