In 2022 meer cocaïne onderschept in haven Vlissingen-Oost

Het afgelopen jaar is ruim 3900 kilo cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen-Oost. Dat is aanzienlijk meer dan in 2021 toen er 250 kilo van deze drugs werd ontdekt.

Verder werd onder meer in Twente en in Duitsland cocaïne aangetroffen die onder meer via de Zeeuwse haven was gesmokkeld. Dat ging in totaal om honderden kilo’s.

Overigens is 2022 geen topjaar. In 2020 werd twee keer zoveel, 7000 kilo, in beslag genomen en vernietigd. Dat was mede dankzij een grote partij van 4500 kilo, de grootste vangst ooit in Vlissingen-Oost.

Afgelopen jaar meldden politie en douane twee keer een vondst van meer dan duizend kilo. In april werd 1475 kilo cocaïne aangetroffen in een lading fruit afkomstig uit Zuid-Amerika. Afgelopen maand werd 1279 kilo gevonden tussen een zending bananen uit Ecuador.

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid maakte in november bekend dat de zeehavens in Zeeland en West-Brabant voor hun gezamenlijke plannen om drugssmokkel aan te pakken jaarlijks 4 miljoen euro krijgen. De minister wil onder meer de screening van medewerkers van zeehavens aanscherpen.

Vergeleken met Antwerpen en Rotterdam neemt Vlissingen een bescheiden positie in als invoerhaven van cocaïne. De Belgische douane verwacht dat in de Antwerpse haven de hoeveelheid onderschepte cocaïne de grens van 100.000 kilo zal overschrijden. In november sloegen de Belgische autoriteiten alarm: de verbrandingsinstallaties krijgen de enorme hoeveelheid in beslag genomen cocaïne niet verwerkt. Tientallen tonnen coke liggen te wachten op ver­nietiging in de loodsen van de douane.