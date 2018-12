In 2019 gaat het gebeuren!

PEER: Op weg naar het grote succes

Op 1 februari komt ie eindelijk uit: Laughing About It Is Far More Exciting, het debuutalbum van de talentrijke Zeeuwse band PEER. ,,We doen echt alles wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat het een succes wordt", zegt zanger en gitarist Gijs Teuwsen. ,,We zijn heel ambitieuze jongens en zijn nog niet waar we willen zijn. Uiteindelijk willen we dat grote succes.”