Imposante driemasters in Vlissingse Binnenhaven nodigen uit tot een kijkje aan boord

Aleksander (21) en Maciej (22) verwelkomden donderdag bezoekers aan boord van de DAR Mlodziezy, hun opleidingsschip. De twee kadetten in uniform waren populair om een fotootje van te trekken. De Polen vonden het niet erg, want ze zijn inmiddels al wel wat gewend. In Vlissingen stond de teller aan het begin van de middag op 804 bezoekers. In Esbjerg in Denemarken hebben vorige week wel 5000 mensen een bezoekje gebracht aan hun opleidingsschip, vertellen ze trots.

Aan boord van het imposante Poolse schip kijken Matteo Totaro uit Rome en zijn neefje Kyan Sandker uit Utrecht hun ogen uit. Ze zijn met hun familie op vakantie in Westkapelle, maar zijn speciaal naar Vlissingen Maritiem gekomen om tall ships te bekijken. Het driedaagse evenement begon dinsdag en beleefde donderdag zijn slotdag. Kyan is onder de indruk van het schip. ,,Het is groot en mooi. Ik zou er best mee willen varen. Het lijkt me comfortabel, want het ziet er chique uit aan boord.”