Imker Eric Mahieu: ‘Bermen inzaaien met bloemen is niet goed voor de bijtjes’

Bij Schore is een strook van twee kilometer berm ingezaaid met gemengd bloemenzaad. Dorpsbewoners en mensen die langskomen zijn enthousiast over de overdaad aan bloemen. Imker Eric Mahieu, voorzitter van de imkervereniging Walcheren en De Bevelanden, is een andere mening toegedaan.

Fleurige bermen, boordevol bloemen, hoe kun je daar nu tegen zijn?

,,Tja, ik voel me heel erg een spelbreker. Maar om diverse redenen is het inzaaien van een berm met een ‘carnavalsmengsel’ aan zaden geen goed idee. Als ik hoor dat er zaden van tientallen bloemensoorten zijn gezaaid, zijn dat vast niet alleen soorten die hier van nature voorkomen. Veel van de insecten die hier normaal gesproken leven, hebben er bijna niks aan.”

,,Je verstoort bovendien de bodem als je de grond klaarmaakt om in te zaaien. Wilde bijen en andere insecten nestelen in de grond. Eitjes en larven maak je kapot als je gaat frezen of ploegen. Je krijgt een grote ‘reset’ van de natuur die nergens voor nodig is.”

Maar als je niet zaait heb je toch alleen gras en een saaie berm?

,,Nee, zeker niet. De Zeeuwse klei is zeer vruchtbaar en zit vol zaden. Je hebt in Zeeland van nature de prachtigste klaversoorten, boterbloemen en kamille en tal van andere plantjes en bloemen die hier echt horen.”

,,Het is zonde dat het waterschap de berm steevast klepelmaait. (red: een klepelmaaier heeft een hoog vermogen, de maaier hakt begroeiing fijn met behulp van roterende klepels of draaiende stalen cilinders) ,,Het fijngehakte maaisel blijft liggen. Er is een overdaad aan voedingsstoffen waar eigenlijk alleen gras goed op gedijt.”

Het waterschap doet toch ook aan ecologisch bermbeheer?

,,Van de 4000 kilometer berm in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen beheren ze nog geen 40 kilometer ecologisch. De rest wordt intensief bemaaid, helemaal tot moes. Als daar een omslag in zou komen, krijg je een veel rijkere berm.”

,,Het is efficiënt, een paar keer per jaar klepelmaaien en alles laten liggen. Maar je houdt alleen gras over. Je zou liever het maaisel na een paar dagen afvoeren en verwerken. Als je verder nog strookjes groen laat staan, dan krijg je na een tijdje de prachtigste bermen.”

Bij de bloemenberm in Schore schijnen allerlei insecten rond te vliegen, goed nieuws toch?

,,Dat kun je niet zomaar zeggen. Elke soort insect is afhankelijk van een paar soorten voeding. Een hommelsoort met een lange tong heeft baat bij rode klaver, een hommel met korte tong wil witte klaver. Ook onder bijensoorten zijn er verschillende voorkeuren.”

,,Daarom is diversiteit belangrijk. Je wilt planten- en bloemensoorten die hier van nature al voorkomen. Je kunt een prachtige bloemenberm hebben, waar bijen bijna niets aan hebben.”

Wat is er wél goed aan bermen vol bloemen?

,,Het is goed dat je nu ziet dat een berm er heel anders uit kan zien. Het is ook goed dat we in gesprek gaan over wat een gezonde, ecologisch goede berm is.”

,,Het zou mooi zijn als we meer oog krijgen voor de enorme variëteit die in de berm kan groeien. Eigenlijk zijn alle bermen in Nederland opgeteld zo’n beetje het grootste natuurgebied van het land. Als we met andere ogen gaan kijken, zie je de schoonheid.”