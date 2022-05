Illustrator Martijn van der Linden stopt stiekem Zeeuwse luchten en landschappen in zijn tekeningen

Vernieuwde Biblio­theek Zierikzee nog even via nooddeur bereikbaar

ZIERIKZEE – De Oosterscheldebibliotheek in Zierikzee is sinds woensdag weer open voor publiek. Wegens een drastische herinrichting was de bieb tweeënhalve week gesloten. Het resultaat mag gezien worden, maar de toegang daartoe gaat nog wel via een nooddeur, want de nieuwe hoofdingang is nog niet gereed.

18 mei