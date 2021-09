Illegale straatrace in Vlissingse haven was enorm evenement - inclusief ‘koek en zopie’

Op sociale media gaan video’s rond van de straatrace, die zondagmiddag plaatsvond in het havengebied bij Nieuwdorp. Er zijn niet zozeer hardrijders op te zien, maar vooral motorrijders die hun gepimpte voertuigen showen en - veel rook producerend - door bochten driften. Langs de kant staan honderden mensen, en zelfs voor catering is gezorgd. De bandensporen op de weg zijn talrijk.

‘Dit is ontoelaatbaar’

De politie werd getipt over het evenement en is erheen gegaan, vertelt woordvoerder Alwin Don. ,,Maar het was zo groot, dat we op dat moment niet meer konden ingrijpen. We hebben de boel dus vooral in de gaten gehouden, zowel op de grond als vanuit de lucht.” De races vonden plaats op grondgebied van de gemeente Borsele. Burgemeester Gerben Dijksterhuis vindt dat ‘ontoelaatbaar’, laat hij via een woordvoerder weten.

De politie is het daarmee eens, benadrukt Don. ,,We accepteren dit niet nog een keer. We zijn de komende weekenden alert, en zullen ingrijpen als zich mensen beginnen te verzamelen.” Overigens heeft de politie nog geen signalen dat er weer plannen zijn voor races in het gebied.

Quote In de haven kun je met een tank rondrijden zonder dat iemand het ziet of er wat aan doet Joan van Burg

Statenlid Joan van Burg is één van de mensen die video’s van de straatraces deelde op zijn Twitteraccount. ,,Ik kom regelmatig in de haven voor mijn werk, en vorige week maandag zag ik die sporen op de weg. Ik dacht: wat is hier gebeurd...!?” Zeker de schaal van het evenement baart hem zorgen. ,,Als een paar jongens uit het dorp dit doen, hoor je me echt niet. Maar je kan aan alles zien dat er een grote organisatie achter zit. Bijzondere motoren, veel publiek, koek en zopie langs de kant... Dat moet toch niet zomaar kunnen.” Echt verbaasd is Van Burg niet. Hij noemt het havengebied wat betreft toegankelijkheid ‘zo lek als een mandje’. ,,Je kan er met een tank rondrijden zonder dat iemand het ziet of er wat aan doet.”

Het Vlissingse havengebied stond nog niet bekend als populaire plek voor straatraces. Er waren de afgelopen jaren wel regelmatig meldingen uit de omgeving van Terneuzen. De politie nam daar vervolgens maatregelen. Zo werden boetes uitgedeeld en voor bepaalde gebieden een samenscholingsverbod uitgevaardigd.

