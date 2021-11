Illegale handel in sigaretten opgerold in Oost-Souburg

OOST-SOUBURG - De politie heeft gisteren een illegale handel in rookwaren opgerold in een woning in Oost-Souburg. Dat meldt Politie Basisteam Walcheren op Facebook. De politie kwam de handelaar op het spoor via meldingen en signalen die een wijkagent had opgevangen.