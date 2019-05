‘Ik zocht iets om in te vluchten, dus ik ging naar Daphne’

,,Ik ben geboren in Deventer. Mijn ouders woonden er in een kraakpand, het oudste stenen huis van Nederland. Mijn vader had tropische landbouwschool gedaan en wilde gaan werken in het buitenland. Toen ik een maand of vier was, kreeg hij de kans om naar Zimbabwe te gaan. Een kennis bood hem de bovenverdieping van zijn huis aan om de laatste maanden in Nederland te verblijven.”