‘Ik zag hoe al het groen in Zeeland werd weggemaaid, voor mij was het daarmee klaar’

,,Ik kom uit een arbeidersgezin uit Goes. Mijn vader zat in de raad voor de PvdA. Kunst en cultuur werden bij ons niet actief gestimuleerd, maar als basisschoolkind wilde ik wel van alles proberen en ontdekken. Gelukkig kreeg ik die mogelijkheid wel. Dansen, piano spelen, sporten, tekenen, noem maar op. In mijn middelbare schooltijd werd dat minder, maar in mijn studentenperiode werd ik getriggerd om voorstellingen te bezoeken. Zo heb ik concerten gezien van U2, Eric Clapton en Lenny Kravitz. Daarna bezocht ik steeds vaker cabaretvoorstellingen onder meer van ‘Schudden voor gebruik’, Theo Maassen, Hans Teeuwen, Freek de Jonge en Bram Vermeulen.”

,,Dat was 27 jaar geleden in Eindhoven. Daar zag ik een vacature bij de plaatselijke schouwburg, ze zochten oproepkrachten voor de horeca. Een leuke bijbaan, dacht ik. Binnen een jaar was ik in vaste dienst en leidinggevende van de horeca-afdeling. De toenmalige directeur van de Schouwburg Eindhoven zei: ‘Jij hebt veel meer in je mars dan alleen maar de horeca runnen’. Hij heeft mij gestimuleerd om de richting van bedrijfsvoering en directie van theaters op te gaan. In de culturele sector moet je veel ballen in de lucht houden, ontdekte ik in Eindhoven. Dat past helemaal bij mij. Na mijn opleiding Cultureel Management aan de HKU ben ik in het beroep van theaterdirecteur gerold. Eerst in Lochem, later in Valkenswaard, Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer en inmiddels in Gouda. Iedere keer ben ik benaderd voor een nieuwe uitdaging en heb ik ja gezegd.”