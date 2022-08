‘Ik wil een eigen restaurant in Parijs’

column marleen blommaert Langzaam kruipt de armoede overal in

In mijn ouderlijk huis stond slechts in de woonkamer een kachel die met kolen gestookt werd. Het eten stond op die kachel en aan de rekjes eromheen hing de was te drogen. Als ik het opschrijf, lijkt het inderdaad een eeuw geleden. Na verloop van tijd werd de kachel dan eindelijk vervangen door één gashaard. Koud was het in die kamer nooit, want mijn vader was de grootste koukleum denkbaar.

15 augustus