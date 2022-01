‘Ik voel me Zeeuw, Vlaming en Brabander’

Stephan de Bruijn (52) uit Rijsbergen groeide op in Zeeuws-Vlaanderen en verhuisde in zijn leven heel wat keren, in binnen- en buitenland. Zeeland is mooi, maar hij hoeft niet terug. Hij zou eigenlijk overal wel kunnen wonen.

,,Ik ben geboren en getogen in Sint Jansteen samen met mijn jongere broer. Mijn vader was de zoon van een metselaar, hij had een eigen bedrijf. Mijn moeder was directeur van de bibliotheek in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mijn broer en ik waren eigenlijk nooit thuis, maar altijd aan het buitenspelen. Dag in dag uit speelden we buskruit op het grote veld in de buurt. Samen met de andere jeugd uit het dorp. Heel leuk, al vond ik Sint Jansteen altijd wel een beetje ‘klein’.”