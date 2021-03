Ik voel me onveilig op straat

VIDEO / Open Podium Dansbare muziek met glansrol voor de synthesi­zer

14 maart In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 5: multi-instrumentalist en synthesizerliefhebber Kasper Mols uit Hulst/Antwerpen.