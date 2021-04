Ik pak vandaag een terrasje

Kin­der-Koningsdag in Arnemuiden en Domburg: ‘Elke generatie kinderen moet Koningsdag kunnen meemaken’

27 april ARNEMUIDEN - Spelletjes, springkussens, kinderen met oranje kleren/gezichten/haren, gezelligheid. Arnemuiden vierde dit jaar ‘gewoon’ Koningsdag. Want als er één plaats is die een naam heeft hoog te houden met Koningsdag, is het wel Oranjemuiden.