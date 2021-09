Ik laat mijn rommel niet slingeren in de natuur

poll Vegetari­sche kipnuggets van schimmels? Enough BV bouwt de grootste proteïnefa­briek ter wereld in Sas van Gent

16 september SAS VAN GENT - Vegetarische kipnuggets en vissticks die zijn gemaakt van schimmels? In Sas van Gent bouwt Enough BV er een 42 miljoen euro kostende fabriek voor. Over een jaar kunnen de duurzame, eiwitrijke snacks op je bord liggen. Algemeen directeur Jim Laird: ,,In 2022 staat in Zeeland de grootste proteïnefabriek ter wereld.”