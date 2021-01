Ik knap zelf mijn tuin op

De Ooster­schel­de is ziek, maar met zoet water kan-ie genezen

29 januari THOLEN - Het is hoog tijd dat zoet water de zoute Oosterschelde weer in kan stromen. Voor Bram Aertssen van het Watersportverbond voor de Deltawateren is het klip en klaar: dát is hoe de visstand in het gebied hersteld kan worden.