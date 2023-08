Ik kijk graag naar Goede Tijden, Slechte Tijden

JONG IN ZEELAND Verlegen Domenica (17) wil de wereld rond reizen én miss Zeeland worden: ‘Als stewardess moet je er staan’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Domenica de Poorter (17) uit Vlissingen